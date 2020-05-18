18 мая 00:24
В больнице Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Представитель североосетинского Минздрава сообщил, что еще до родов у женщины был выявлен коронавирус, а спустя некоторое время с этим же вирусом родился и ее ребенок
В Северной Осетии у новорожденного ребенка выявили коронавирусную инфекцию. Мать малыша во время беременности заразилась COVID-19.
Представитель североосетинского Минздрава сообщил агентству ТАСС, что еще до родов у женщины был выявлен коронавирус, а спустя некоторое время с этим же вирусом родился и ее ребенок. Сейчас состояние здоровья матери и ребенка оценивается как стабильное. Их отпустили домой, но они находятся под наблюдением врачей.
Пока это первый в России случай появления на свет ребенка с коронавирусной инфекцией.