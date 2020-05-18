18 мая 00:19
Студентам российских вузов пообещали предоставить отсрочку в оплате за обучение
Глава Минобрнауки Валерий Фальков в связи с пандемией коронавируса пообещал выделить дополнительные бюджетные места в вузах и предоставить студентам отсрочку в оплате обучения
Фото: kubnews.ru
Глава Минобрнауки Валерий Фальков в связи с пандемией коронавируса пообещал выделить дополнительные бюджетные места в вузах и предоставить студентам отсрочку в оплате обучения.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Валерий Фальков сообщил, что решение о создании дополнительных бюджетных мест в университетах пока не принято, но этот вопрос «прорабатывается».
Также Минобрнауки будет рекомендовать руководству вузов предоставить студентам платных отделений отсрочку по оплате за обучение, поскольку от учащихся поступает большое количество обращений по этому вопросу.