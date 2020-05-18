Глава Подмосковья разъяснил суть анонсированного им ослабления режима изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в чем будет заключаться послабление карантинных ограничений, которое было анонсировано на 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в чем будет заключаться послабление карантинных ограничений, которое было анонсировано на 18 мая.
В своем Instagram Андрей Воробьев написал, что с понедельника в регионе возобновят работу промышленные предприятия, бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
«Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — сообщил губернатор.
По словам чиновника, других послаблений в области пока не ожидается, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается непростой. Воробьев отметил, что сейчас в регионе имеются 25 активных очагов, а количество контактных в них — более трех тысяч человек.
Режимы самоизоляции, обязательного ношения масок и цифровых пропусков остаются в силе.