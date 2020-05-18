Петиция с призывом запретить Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США набрала более 200 тысяч голосов
Петиция с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в США и в Италию, где у него есть вилла на озере Комо набрала более 200 тысяч человек
Петиция на портале Change.org с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в США и страны Европы, в частности, в Италию, где у него есть вилла на озере Комо набрала более 200 тысяч человек. Петицию подготовил и разместил православный священник-эмигрант отец Сергий
В петиции, которая среди прочих адресована главе МВД Италии Лучане Ламорджезе, также говорится, что Владимир Соловьев в качестве ведущего государственной телерадиокомпании позволяет себе оскорблять россиян, а его заявления «полны ксенофобии и экстремизма», но всегда остаются безнаказанными.
«На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там», - отметил отец Сергий и призвал итальянские власти лишить российского пропагандиста возможности посещать страну.
«Пожалуйста, внесите в "список Магнитского" имя Владимира Соловьева и запретите ему въезд в США и страны Евросоюза», — говорится в петиции.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее сообщал, что у Владимира Соловьева на озере Комо есть две виллы общей стоимостью около 10 млн евро. Борцы с коррупцией также публиковали вид на жительство телеведущего госканала в Италии, но сам он отрицал подлинность этого документа.