17 мая 13:12
Трое российских бизнесменов вошли в двадцатку самых богатых людей Великобритании
Трое российских миллиардеров вошли в ТОП-20 самых богатых людей Великобритании. Так, близкий к российским властям бизнесмен Алишер Усманов занял седьмое место в рейтинге британских богачей
Трое российских миллиардеров вошли в ТОП-20 самых богатых людей Великобритании. Так, близкий к российским властям бизнесмен Алишер Усманов занял седьмое место в рейтинге британских богачей. Издание The Sunday Times оценило капитал олигарха в 11,68 млрд фунтов стерлингов.
На 11-м месте британского рейтинга разместился глава «Альфа Групп» Михаил Фридман с состоянием 10,23 млрд фунтов стерлингов. Следом за ним на 12-м месте находится Роман Абрамович, состояние которого оценивается в 10,16 млрд фунтов.
Лидером рейтинга британских богачей стал основатель компании-изготовителя бытовых электроприборов Dyson Ltd Джеймс Дайсон с состоянием 16,2 млрд фунтов.