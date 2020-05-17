Чеченские медики извинились в телеэфире за жалобы на нехватку средств защиты от вирусов
Врачи центральной больницы Гудермесского района Чеченской республики извинились за свои жалобы на нехватку средств индицидуальной защиты от коронавируса
Врачи центральной больницы Гудермесского района Чеченской республики извинились за свои жалобы на нехватку средств индицидуальной защиты от коронавируса. Извинение медиков в эфире телеканала «Грозный» последовало после того, как больницу посетил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, которого называют ближайшим соратником главы республики Рамзана Кадырова.
В сюжете телеканала «Грозный» показали трех медсестер, которые якобы «распространяли в мессенджерах сообщения о нехватке средств защиты и о смерти одной из коллег от коронавируса». Медработницы в телеэфире заявили, что они не знали о наличии в больнице средств защиты, а также извинились за сообщение о смерти врача Барет Баудиновой от коронавируса. По словам медиков, их коллега скончалась в результате инсульта.
В сюжете также сообщалось, что больницу Гудермесского района посетил председатель чеченского парламента Магомед Даудов, после чего были уволены один из участников протестной акции, врач-рентгенолог Заур Борчашвили и главный врач больницы Ильяс Энганоев, который «не оповестил всех своих подчиненных о наличии средств защиты», сообщает «Кавказский узел».
В свою очередь глава чеченского Минздрава Эльхан Сулейманов заявил, что гудермесские медики требовали обеспечить их средствами защиты и выплатить надбавки за лечение коронавирусных пациентов, хотя на тот момент больных COVID-19 в учреждение не поступало.