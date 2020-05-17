17 мая 11:40
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 709 новых случаев заражения коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 17 мая выросло до 281 752 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 9 709 новых случаев заражения
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 17 мая выросло до 281 752 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 9 709 новых случаев заражения.
За сутки в больницах скончались 94 пациента с подтвержденным COVID-19. За весь период наблюдения умерли 2 631 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявлено 3 855 новых случаев заражения коронавирусом (всего 142 824 заболевших), в Московской области - 907 новых случаев (27 369 заболевших), в Санкт-Петербурге - 451 (всего 10 462), в Нижегородской области - 281 (4 413), в Дагестане - 91 (3 371), а в Свердловской области - 160 (2 731).