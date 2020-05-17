В Подмосковье 18 мая могут смягчить карантинные ограничения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона ввести послабление карантинного режима. Поэтапная отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, может начаться уже с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона ввести послабление карантинного режима. Поэтапная отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, может начаться уже с 18 мая.
Глава региона заявил, что к понедельнику Московская область будет соответствовать всем критериям, необходимым для запуска промышленных предприятий, а также возобновления строительства.
В интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» Андрей Воробьев заявил, что для снятия ряда карантинных ограничений необходимо выполнение трех критериев: снижение коэффициента распространения заболевания, достаточный уровень тестирования и наличие 50% свободных коек в медицинских учреждениях.
Напомним, что в Подмосковье до 31 мая действует режим всеобщей изоляции и пока сохраняется запрет на работу многих предприятий. В регионе также действуют пропускной и масочный режимы.