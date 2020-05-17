В Дагестане от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 40 медиков
В республике Дагестан от коронавируса и вызванных им осложнений скончались уже 40 медицинских работников. Такие данные озвучил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов
В республике Дагестан от коронавируса и вызванных им осложнений скончались уже 40 медицинских работников. Такие данные озвучил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
В интервью блогеру Руслану Курбанову в Instagram министр сообщил о гибели 40 коллег. «Могу сказать, что это действительно трагедия», — отметил чиновник.
Джамалудин Гаджиибрагимов также сообщил, что медицинские работники, получившие вред здоровью при работе во время пандемии, получат компенсации в размере от 670 тысяч до 2 млн рублей.
Также министр сообщил, что коронавирусом и внебольничной пневмонией в Дагестане заболели 13 697 человек. Из них скончались 29 человек с подтвержденным коронавирусом и 657 человек с внебольничной пневмонией.
Г-н Гаджиибрагимов пояснил, что региональный Минздрав потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом, поэтому пациентов лечат по одинаковой схеме.