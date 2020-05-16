Авиабилеты могут подорожать в несколько раз из-за рассадки пассажиров с соблюдением социальной дистанции
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих предупредил о существенном повышении цен на авиабилеты из-за новых санитарных требований к авиакомпаниям на фоне пандемии коронавируса
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих предупредил о существенном повышении цен на авиабилеты из-за новых санитарных требований к авиакомпаниям на фоне пандемии коронавируса.
Речь в первую очередь идет о требовании рассаживать пассажиров в самолете с соблюдением социальной дистанции, то есть на расстоянии друг от друга. Чтобы выполнить это требование перевозчикам придется оставить как минимум каждое третье кресло свободным.
«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — подсчитал министр, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Евгения Дитриха, чтобы обеспечить рентабельность авиаперевозки, борт должен быть заполнен на 72-75%. По этой причине, в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в самолетах. Чиновники считают, что требования к пассажирам использовать в течение всего полета защитные маски и перчатки будет вполне достаточно, чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму.
Глава Минтранса также выразил надежду, что внутреннее авиасообщение полностью восстановится в июне текущего года, а международное - в июле, чтобы люди могли «погреться у теплого моря».