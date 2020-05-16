Московские власти оставят в силе карантинные ограничения как минимум до 22 мая
Московские власти оставят в силе действующие ограничения в связи с пандемией коронавируса как минимум до 21-22 мая, хотя по состоянию на 16 мая уровень заболеваемости в столице снизился
Московские власти оставят в силе действующие ограничения в связи с пандемией коронавируса как минимум до 21-22 мая, хотя по состоянию на 16 мая уровень заболеваемости в столице снизился. Напомним, что за прошедшие сутки в Москве выявили около 3,5 тысяч новых случаев заражения вместо 5-6 тысяч, которые регистрировались последние недели.
Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил в эфире «Эха Москвы», что пока еще преждевременно говорить об ослаблении «режима повышенной готовности», несмотря на снижение показателей заболеваемости.
Отметим, что в некоторых российских регионах власти уже на этой неделе начали постепенно ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Возобновилась работа некоторых предприятий и вновь открылись непродовольственные магазины.