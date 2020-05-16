16 мая 12:35
Власти Крыма с 18 мая планируют ослабить карантинные ограничения
С понедельника режим самоизоляции на полуострове сменится на рекомендации властей ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Гражданам также рекомендуется отказаться от походов в церкви и мечети.
Фото: ncrim.ru
Власти республики Крым планируют смягчить режим всеобщей самоизоляции с 18 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
С понедельника режим самоизоляции на полуострове сменится на рекомендации властей ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Гражданам также рекомендуется отказаться от походов в церкви и мечети.
Ряд предприятий с 18 мая смогут возобновить работу, однако для объектов курортной отрасли, общепиту и организациям с массовым скоплением людей запрет на работу остается в силе.
По данным на 16 мая в республике Крым зарегистрировано 258 случаев заражения коронавирусом.