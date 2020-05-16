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16 мая 12:16

Российские туроператоры массово аннулируют путевки с вылетами на июнь

Российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу с вылетами на июнь. В частности, июньские туры аннулируют компании Coral Travel, ANEX Tour и PEGAS Touristik

Российские туроператоры массово аннулируют путевки с вылетами на июнь

Российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу с вылетами на июнь. В частности, июньские туры аннулируют компании Coral Travel, ANEX Tour и PEGAS Touristik.

Туроператоры предлагают своим клиентам перенести поездки и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздние даты. Клиенты могут выбрать любые даты до конца 2021 года.

На сайте Ассоциации туроператоров России говорится, что участники туристического рынка решили аннулировать июньские путевки, так как правительство до сих пор не озвучило сроки возобновления международного авиасообщения.

Напомним, ранее АТОР обращалась к главе правительства с открытым письмом, в котором заявила об угрозе коллапса на туристическом рынке в связи с запретом продажи туров в другие страны.

Отметим, что некоторые иностранные государства уже объявили о снятии карантина по коронавирусу и открытии границ. Ряд курортных стран заявили, что будут готовы принять иностранных туристов в июле.

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