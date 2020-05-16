16 мая 11:26
В России за сутки зарегистрировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших за весь период наблюдения составляет 272 043 человек, из которых 63 166 человек полностью излечились
Фото: 123ru.net
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период наблюдения составляет 272 043 человек, из которых 63 166 человек полностью излечились.
По состоянию на 16 мая число умерших от коронавируса составляет 2 537 человек. За минувшие сутки скончались 119 пациентов.
В Москве за сутки выявлено 3 505 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице 138 969 заболевших. В Подмосковье выявлено 937 новых случаев заражения (всего 26 462), в Санкт-Петербурге - 525 (10 011), в Нижегородской области - 229 (6 132), в Свердловской области - 105 (2 571).