Россиян будут штрафовать за отказ от тестирования на коронавирус
Российских граждан будут штрафовать на 15-40 тысяч рублей за отказ от принудительного тестирования на COVID-19 в случае подозрений на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ
Российских граждан будут штрафовать на 15-40 тысяч рублей за отказ от принудительного тестирования на COVID-19 в случае подозрений на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.
В полиции пояснили, что административная ответственность также предусмотрена за сокрытие информации о прибытии из других стран и отказ от медицинской помощи в случае проявления симптомов ОРВИ. Все перечисленные действия подпадают под статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия».
В МВД также напомнили о штрафах за нарушение обязательного режима самоизоляции по предписанию властей, которое выдается гражданам с подтвержденным коронавирусом и лицам, которые с ними контактировали.
Напомним, что в Москве и Московской области также действуют штрафы за отказ носить защитную маску и перчатки в общественных местах (4 тысячи рублей), а также за передвижение на личном и общественном транспорте без оформления цифрового пропуска (4-5 тысяч рублей).