В Козельске главврача больницы уволили за «стимулирующие» надбавки медикам в 27 рублей
В Козельске Калужской области уволили главврача Центральной межрайонной больницы №3 из-за низких стимулирующих выплат медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами
В Козельске Калужской области уволили главврача Центральной межрайонной больницы №3 из-за низких стимулирующих выплат медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами.
В Минздраве Калужской области сообщили, что руководство больницы «недостаточно четко и адресно» проинформировало сотрудников о том, как и на кого распространяются выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным.
Чиновники заверили, что конфликт исчерпан, а новый главврач разберется с каждым случаем и при обнаружении несоответствий произвести начисление надбавок.
Разбирательство в козельской больнице проводилось после того, как «Калужские новости» опубликовали рассказ сотрудницы медучреждения, которая работала в выездных бригадах по забору мазков COVID-положительных пациентов. Женщина рассказала, что надбавка составила 27,93 рубля. Прежний главврач объяснил такую надбавку тем, что дополнительные выплаты рассчитываются по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным.
Напомним, что президент Владимир Путин из-за жалоб медработников в регионах на выплаты в размере 25 тысяч рублей вместо обещанных 20-50 тысяч рублей раскритиковал чиновников и руководителей больниц за невыполнение его требования. Глава государства потребовал в течение суток выплатить медикам причитающиеся надбавки за сам факт работы с коронавирусными пациентами, а не часы и минуты их занятости.