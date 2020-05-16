В России снова может возникнуть дефицит средств защиты из-за введения масочного режима
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты предупредила о возможном дефиците латексных и нитриловых перчаток
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) предупредила власти правительство о возможном дефиците латексных и нитриловых перчаток. Также в некоторых регионах может возникнуть дефицит защитных масок из-за введения масочно-перчаточного режима и штрафов за отсутствие СИЗ.
Глава ассоциации Владимир Котов сообщил «Интерфаксу», что производители СИЗ предложили включить эти товары в государственный резерв, поскольку граждане могут столкнуться с дефицитом перчаток и масок в течение нескольких недель. Что касается защитных перчаток, то 60% от их мирового объема изготавливают в Малайзии, а там из-за карантина временно приостановлено производство.
В пресс-службе интернет-магазина «Беру» сообщили агентству «Прайм», что после введения масочного режима в Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионов спрос на защитные маски вырос в два раза, а спрос на перчатки – в три раза.
В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что в России нет дефицита перчаток, а к августу ожидается выход на производство 400 тысяч пар в сутки. Кроме того, для решения проблемы дефицита Россия дополнительно закупает перчатки у Китая.