Специалисты ФМБА подтвердили эффективность противомалярийных препаратов в лечении коронавируса
Доклинические исследования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России подтвердили эффективность противомалярийного препарата мефлохин в лечении COVID-19
Доклинические исследования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России подтвердили эффективность противомалярийного препарата мефлохин в лечении COVID-19. Этот препарат способен полностью подавить действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила РИА Новости, что к концу первой недели лечения около 70% пациентов не имеют коронавируса.
Напомним, что в середине апреля правительство разрешило речить пациентов с коронавирусом противомалярийными препаратами. Премьер Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии безвозмездно передать больницам, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин». Это же препарат России для лечения коронавируса передала китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдин Ко., Лтд».