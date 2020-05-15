Власти США пригрозили «Газпрому» санкциями за завершение строительства «Северного потока-2»
Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что санкции по «Северному потоку-2» уже были одобрены правительством США, а в их формулировках «нет каких-либо исключений или возможностей для трактовок»
Американские власти пригрозили российскому «Газпрому» жесткими санкциями, если компания завершит строительство газопровода «Северный поток-2».
Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что санкции по «Северному потоку-2» уже были одобрены правительством США, а в их формулировках «нет каких-либо исключений или возможностей для трактовок». Таким образом, если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства газопровода, то президент Дональд Трамп обязан ввести санкции.
Санкций против компаний, которые способствуют строительству «Северного потока-2», предусматривают запрет на въезд в США для их акционеров и руководителей, а также блокировку доступа к любой собственности и ресурсам, которые контролируют американские компании.
Помимо «Газпрома» американские санкции могут коснуться Федерального агентства по управлению государственным имуществом, «Роснефтегаза» и «Росгазификации».