«Ростех» планирует передать авиакомпании Red Wings около 60 непроданных «суперджетов»
Государственная корпорация «Ростех» намерена передать авиакомпании Red Wings не менее 60 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производитель не мог продать в течение нескольких лет
Государственная корпорация «Ростех» намерена передать авиакомпании Red Wings не менее 60 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производитель не мог продать в течение нескольких лет.
Речь идет о лизинговых поставках «суперджетов» для авиакомпании. Закупать пассажирские самолеты за счет субсидий будет одна из государственных лизинговых компаний, сообщают «Ведомости».
Авиакомпания Red Wings сейчас принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в «Ростех». Госкорпорация планировала создать собственного перевозчика под брендом «РТ-авиа», чтобы поставлять ей «суперджеты». Однако предложенная для Red Wings программа лизинга заменит создание новой авиакомпании.
Между тем, в 2016 году руководство Red Wings отказалось от использования SSJ 100 из-за нерентабельности этих самолетов.
По данным на 2020 года, стоимость одного лайнера SSJ 100 составляет 33 млн долларов. Спрос на российские самолеты продолжает снижаться, поскольку «Гражданские самолеты Сухого» так не решили проблему с поставками запасных частей.