Сотрудников «Газпрома» просят «добровольно-принудительно» отдать часть зарплаты пострадавшим от коронавируса
В Татарстане сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Казань» предложили отказаться от части зарплаты в пользу пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо получили руководители подразделений компании и председатели профсоюзом
В Татарстане сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Казань» предложили отказаться от части зарплаты в пользу пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо получили руководители подразделений компании и председатели профсоюзом, сообщает Znak.com.
На документе стоят подписи заместителя гендиректора по корпоративной защите и управлению персоналом Анварам Мусина и председателя объединенной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Казань профсоюз» Максима Андриянова.
В тексте письма говорится, что ООО «Газпром трансгаз Казань» участвует в социальной поддержке граждан, в том числе работников и пенсионеров компании, которые из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации. На собранные с сотрудников средства планируется формировать продуктовые наборы.
Работникам предлагается перечислить в фонд помощи нуждающимся свой однодневный заработок.
Собеседник Znak.com заявил, что работников предприятия заставляют участвовать в благотворительной акции «добровольно-принудительно». За отказ перечислить денежную помощь может последовать давление со стороны начальства. Собеседник также выразил опасение, что скидываться заставят только рядовых сотрудников, а топ-менеджеры с высокой зарплатой проигнорируют эту благотворительность.