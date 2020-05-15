Мэрия Москвы выкупила крупнейшего производителя защитных масок. Сейчас эти маски продаются в метро
Правительство Москвы через подконтрольную структуру в марте 2020 года купило завод по производству защитных медицинских масок. Сейчас эти средства защиты продаются в метрополитене по 30 рублей за штуку
Правительство Москвы через подконтрольную структуру в марте 2020 года купило завод по производству защитных медицинских масок. Сейчас эти средства защиты продаются в метрополитене по 30 рублей за штуку.
Напомним, что с 12 мая все жители и гости столицы обязаны носить в общественных местах и транспорте защитные маски и перчатки. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тысячи рублей.
Власти города также организовали продажу масок и перчаток в кассах метрополитена. Там они продаются по 30 рублей за маску и 20 рублей за перчатки. Ранее Русская служба ВВС сообщала, что СИЗ в метро продают с наценкой в 1800% относительно оптовой стоимости, по которой подземка закупала маски (1,64 рубля за штуку).
После публикации в Департаменте транспорта Москвы, которым руководит Максим Ликсутов, заявили, что в реальности поставок по этим ценам не было, а сейчас госконтракты находятся на стадии расторжения. По поводу масок за 30 рублей в департаменте заявили, что товар метрополитену «предоставил город», а их стоимость является стандартной.
По данным ВВС, под «городом» чиновники из Дептранса подразумевали завод «КИТ», который до пандемии коронавируса работал во Владимире, а в марте – пик дефицита СИЗ в России – был выкуплен московским правительством. Производство было перенесено в особую экономическую зону «Технополис «Москва»».
В конце февраля 2020 года 100%-я доля в «КИТ» перешла к владельцу московской управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент» Александру Сидорову, а в марте единственным владельцем предприятия стало ООО «Центррегионинвест». Тогда же это ООО выкупило петербургского производителя защитных масок «НПК Санитас».
Конечным собственником «Центррегионинвеста» ВВС называет мэрию Москвы. Директор этого ООО Юрий Бычков одновременно занимает должность руководителя в нескольких структурах, принадлежащих департаменту городского имущества Москвы. Это ГУП «Красильно-отделочная фабрика», ГУП «Центрактив», «17-й таксомоторный парк».
«Центррегионинвест» через промежуточную компанию принадлежит «Капиталинвестпроекту», имена учредителей и акционеров которого скрыты. Однако эта компанияпубликует свои тендера на портале госзакупок, а это значит, что доля государства в этой фирме превышает 50%.
В одном из тендеров отмечалось, что основным акционером «Капиталинвестпроекта» является АО «Центральная топливная компания» (ЦТК), которое принадлежит правительству Москвы на 100%. На земле этой фирмы власти столицы построили больницу для пациентов с коронавирусом.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил газете «Ведомости», что решение о покупке «КИТа» было принято, когда всем стало ясно, что городу понадобится огромное количество средств защиты. Чиновник заверил, что «городские» маски отгружают в больницы и госучреждения «почти по себестоимости». Маски из резерва продаются аптекам и розничным магазинам. Именно эти маски сейчас продаются в метрополитене.