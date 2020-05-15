Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
15 мая 15:43

Мэрия Москвы выкупила крупнейшего производителя защитных масок. Сейчас эти маски продаются в метро

Правительство Москвы через подконтрольную структуру в марте 2020 года купило завод по производству защитных медицинских масок. Сейчас эти средства защиты продаются в метрополитене по 30 рублей за штуку

Мэрия Москвы выкупила крупнейшего производителя защитных масок. Сейчас эти маски продаются в метро
Фото: Российская газета

Правительство Москвы через подконтрольную структуру в марте 2020 года купило завод по производству защитных медицинских масок. Сейчас эти средства защиты продаются в метрополитене по 30 рублей за штуку.

Напомним, что с 12 мая все жители и гости столицы обязаны носить в общественных местах и транспорте защитные маски и перчатки. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тысячи рублей.

Власти города также организовали продажу масок и перчаток в кассах метрополитена. Там они продаются по 30 рублей за маску и 20 рублей за перчатки. Ранее Русская служба ВВС сообщала, что СИЗ в метро продают с наценкой в 1800% относительно оптовой стоимости, по которой подземка закупала маски (1,64 рубля за штуку).

После публикации в Департаменте транспорта Москвы, которым руководит Максим Ликсутов, заявили, что в реальности поставок по этим ценам не было, а сейчас госконтракты находятся на стадии расторжения. По поводу масок за 30 рублей в департаменте заявили, что товар метрополитену «предоставил город», а их стоимость является стандартной.

По данным ВВС, под «городом» чиновники из Дептранса подразумевали завод «КИТ», который до пандемии коронавируса работал во Владимире, а в марте – пик дефицита СИЗ в России – был выкуплен московским правительством. Производство было перенесено в особую экономическую зону «Технополис «Москва»».

В конце февраля 2020 года 100%-я доля в «КИТ» перешла к владельцу московской управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент» Александру Сидорову, а в марте единственным владельцем предприятия стало ООО «Центррегионинвест». Тогда же это ООО выкупило петербургского производителя защитных масок «НПК Санитас».

Конечным собственником «Центррегионинвеста» ВВС называет мэрию Москвы. Директор этого ООО Юрий Бычков одновременно занимает должность руководителя в нескольких структурах, принадлежащих департаменту городского имущества Москвы. Это ГУП «Красильно-отделочная фабрика», ГУП «Центрактив», «17-й таксомоторный парк».

«Центррегионинвест» через промежуточную компанию принадлежит «Капиталинвестпроекту», имена учредителей и акционеров которого скрыты. Однако эта компанияпубликует свои тендера на портале госзакупок, а это значит, что доля государства в этой фирме превышает 50%.

В одном из тендеров отмечалось, что основным акционером «Капиталинвестпроекта» является АО «Центральная топливная компания» (ЦТК), которое принадлежит правительству Москвы на 100%. На земле этой фирмы власти столицы построили больницу для пациентов с коронавирусом.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил газете «Ведомости», что решение о покупке «КИТа» было принято, когда всем стало ясно, что городу понадобится огромное количество средств защиты. Чиновник заверил, что «городские» маски отгружают в больницы и госучреждения «почти по себестоимости». Маски из резерва продаются аптекам и розничным магазинам. Именно эти маски сейчас продаются в метрополитене.

Материалы по теме
Владимир Путин потребовал от чиновников и главврачей за сутки выплатить медикам деньги за лечение пациентов с коронавирусом
Словения первой из европейских стран объявила о победе над коронавирусом
Московские магазины обяжут не пускать в торговые залы посетителей без масок
Сейчас на главной
«Развели какую-то канитель»
коронавирус
«Развели какую-то канитель»
Президент Владимир Путин отчитал чиновников и руководителей больниц за «канитель» со стимулирующими выплатами медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава государства потребовал в течение суток выделить деньги медикам
Словения первой из европейских стран объявила о победе над коронавирусом
коронавирус
Словения первой из европейских стран объявила о победе над коронавирусом
Одновременно с этим в стране остаются в силе некоторые ограничения, например, запрет на проведение массовых мероприятий. Граждане по-прежнему обязаны носить в общественных местах маски
Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня
РПЛ
Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня
Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. При этом командам разрешат проводить по пять замен в течение одного матча
Бизнес
Треть мировых богатств оказалась в руках женщин
Женщины во всем мире научились приумножать свои богатства быстрее, чем мужчины. По состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало 32% от мирового объема капитала
Инициатива Навального «5 шагов» набрала необходимое число голосов для ее рассмотрения в правительстве
Алексей Навальный
Инициатива Навального «5 шагов» набрала необходимое число голосов для ее рассмотрения в правительстве
Инициатива за один день набрала более 100 тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы, необходимых для того, чтобы эту петицию рассмотрела экспертная группа правительства
В Бурятии зафиксировали первый в России случай повторного заражения коронавирусом
коронавирус
В Бурятии зафиксировали первый в России случай повторного заражения коронавирусом
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила, что 21 апреля из учреждения была выписана пациентка с двумя отрицательными тестами на коронавирус
Правительству предложили ввести пособия на покупку защитных масок и перчаток
медицинские маски
Правительству предложили ввести пособия на покупку защитных масок и перчаток
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству с предложением выдавать россиянам пособия на покупку защитных масок и перчаток в связи с тем, что власти многих регионов ввели «масочные режимы»
Салоны просят руля
автосалоны
Салоны просят руля
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить возобновить работу автосалонов. Взамен они пообещали обеспечить безопасность клиентов и сотрудников
Пассажиров российских авиакомпаний обяжут в течение всего полета сидеть в защитной маске
коронавирус
Пассажиров российских авиакомпаний обяжут в течение всего полета сидеть в защитной маске
На первом этапе снятия ограничений пассажиры должны размещаться в самолете с соблюдением социальной дистанции и рассаживаться в шахматном порядке
Игорь Сечин попросил власти освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетические исследования
Роснефть
Игорь Сечин попросил власти освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетические исследования
Примечательно, что о создании АНО «Российские генетические технологии» при участии «Роснефти» ранее сообщила Русская служба ВВС, однако госкомпания назвала это ложью
Авторская колонка
Сталин едва не проиграл войну Гитлеру
В России с максимально возможной, хотя бы и частично виртуальной, помпой отметили очередную годовщину Победы. В Минске и Ашхабаде, закрыв глаза на угрозу коронавируса, даже провели парады
Авдерин Валерий
Власти Санкт-Петербурга отказались от введения пропускного режима в городе
цифровые пропуска
Власти Санкт-Петербурга отказались от введения пропускного режима в городе
Губернатор сообщил, что работа по внедрению цифровых пропусков для передвижения по городу во время режима всеобщей изоляции действительно велась, но сейчас в Смольном считают эту меру нецелесообразной
Сергей Собянин анонсировал массовую проверку москвичей на иммунитет к COVID-19
коронавирус
Сергей Собянин анонсировал массовую проверку москвичей на иммунитет к COVID-19
Уже до конца текущей недели 30 столичных поликлиник начнут забор крови у граждан для скрининговых исследований. Каждую неделю около 70 тысяч горожан будут получать приглашения сдать ИФА крови
Авторская колонка
Короче, всё как обычно. Правительство спасает крупный бизнес за счет обычных граждан
Авиакомпании ожидаемо пришли просить помощи у государства. Жалуются, что сильно пострадали от кризиса: прибыли нет, но при этом надо выдавать сотрудникам зарплату, оплачивать стояку, проводить техническое обслуживание самолетов
Яшин Илья
В Екатеринбурге эко-активисты высадили деревья вместо вырубленных, а их обвинили в экологическом экстремизме
вырубка деревьев
В Екатеринбурге эко-активисты высадили деревья вместо вырубленных, а их обвинили в экологическом экстремизме
Мэрия Екатеринбурга обратилась в ФСБ и МВД с просьбой проверить действия экологических активистов, которые самовольно посадили деревья в парке возле УрГУПС
Госкорпорации планируют построить в России 30 мусоросжигательных заводов
экология
Госкорпорации планируют построить в России 30 мусоросжигательных заводов
Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве в стране как минимум 25 мусоросжигательных заводов помимо тех, что уже троятся в Московской области и Татарстане
Росреестр засекретил данные об элитной квартире генпрокурора Игоря Краснова
доходы чиновников
Росреестр засекретил данные об элитной квартире генпрокурора Игоря Краснова
Росреестр засекретил информацию о квартире генпрокурора Игоря Краснова в доме на Мичуринском проспекте Москвы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные из Единого государственного реестра недвижимости
В России вторые сутки подряд сокращается количество новых случаев заражения COVID-19
коронавирус
В России вторые сутки подряд сокращается количество новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зарегистрировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России 252 245 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью