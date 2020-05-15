Владимир Путин потребовал от чиновников и главврачей за сутки выплатить медикам деньги за лечение пациентов с коронавирусом
Президент Владимир Путин отчитал чиновников и руководителей больниц за «канитель» со стимулирующими выплатами медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава государства потребовал в течение суток выделить деньги медикам
Президент Владимир Путин отчитал чиновников и руководителей больниц за «канитель» со стимулирующими выплатами медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава государства потребовал в течение суток выделить деньги медикам.
Владимир Путин подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей. «Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», - заявил президент, слова которого приводит ТАСС.
В некоторых регионах младший медперсонал и водитель «скорой помощи» получили надбавку в 250 рублей вместо обещанных 25 тысяч рублей. В частности, в Челябинске водители «скорых» пригрозили отказом возить коронавирусных пациентов, если им не выплатят деньги, а в Новосибирской области водителям выплатили всего по 250 рублей. В Кемеровской области сотрудники «скорой» пригрозили объявить голодовку из-за невыплаты им «путинских» надбавок.