15 мая 14:46
Словения первой из европейских стран объявила о победе над коронавирусом
Одновременно с этим в стране остаются в силе некоторые ограничения, например, запрет на проведение массовых мероприятий. Граждане по-прежнему обязаны носить в общественных местах маски
Фото: news.myseldon.com
Словения первой из европейских стран объявила об окончании эпидемии коронавируса. Одновременно с этим в стране остаются в силе некоторые ограничения, например, запрет на проведение массовых мероприятий.
Граждане Словении по-прежнему обязаны носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.
Граждан других стран Евросоюза власти Словении освободили от обязанности соблюдать 14-дневный карантин, однако для граждан других стран самоизоляция остается в силе.
В Словении было зарегистрировано всего 1 465 случаев заражения коронавирусом COVID-19 при населении в 2 млн человек. Умерли 103 человека умерли.
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