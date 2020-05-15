15 мая 14:29
Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня
Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. При этом командам разрешат проводить по пять замен в течение одного матча
Фото: fc-zenit.ru
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновятся 21 июня. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС). При этом командам разрешат проводить по пять замен в течение одного матча.
В Twitter Российского футбольного союза также сообщается, что турниры Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно. Турнир Олимп Кубок России возобновится 21 июня.
Футбольные матчи в связи с пандемией коронавируса, скорее всего, будут проводиться без зрителей.
Напомним, что на момент приостановки национального футбольного чемпионата в тернирной таблице лидировал петербургский «Зенит». На втором месте – московский «Локомотив», а на третьем - «Краснодар».
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