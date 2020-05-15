Московские магазины обяжут не пускать в торговые залы посетителей без масок
Мэрия Москвы обяжет сотрудников всех магазинов города не пускать в торговые залы покупателей без защитных масок. Напомним, что в столице с 12 мая действует обязательный масочный и перчаточный режим
Мэрия Москвы обяжет сотрудников всех магазинов города не пускать в торговые залы покупателей без защитных масок. Напомним, что в столице с 12 мая действует обязательный масочный и перчаточный режим.
Глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству ТАСС, что для усиления контроля за использованием посетителями магазинов защитных масок и перчаток торговые предприятия обяжут не допускать в помещения посетителей без средств индивидуальной защиты от вирусов.
В мэрии напомнили, что за отказ носить средства защиты полагается штраф в размере 4 тысяч рублей.