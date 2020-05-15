Роспотребнадзор попросил свердловского губернатора отказаться от смягчения «режима повышенной готовности»
В санитарном ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе не соответствует принятию решения о послаблении ограничений
Роспотребнадзор обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить решение о смягчении карантинных ограничений. В санитарном ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе не соответствует принятию решения о послаблении ограничений.
Власти Свердловской области планируют смягчить карантинные ограничения с 19 мая, однако Роспотребнадзор просит продлить действие «режима повышенной готовности».
Ведомство также просит распространить карантинные меры на предприятия, чья деятельность не была ограничена. Речь идет о химчистках, прачечных, ателье, общественном транспорте и непродовольственных магазинах.
По данным на 15 мая, в Свердловской области официально зарегистрировано 2 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки заразились 104 человека.