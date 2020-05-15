Российские власти обжаловали вердикт гаагского арбитража о выплате экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов
В жалобе министерства говорится, что выводы Гаагского суда являются неправомерными и необоснованными, поскольку тот пренебрег многочисленными аргументами, предъявленными российской стороной
Минюст РФ обжаловал решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал российские власти выплатить бывшим акционерам НК ЮКОС 57 млрд долларов.
В жалобе министерства говорится, что выводы Гаагского суда являются неправомерными и необоснованными, поскольку тот пренебрег многочисленными аргументами, предъявленными российской стороной.
В Минюсте также указали, что истцы, добившиеся положительного решения, нарушали правила антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, получили контроль над активами с помощь сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц. Одновременно с этим экс-акционеры ЮКОСа уклонялись от уплаты налогов и выводили денежные средства за границу.
Еще один аргумент, который предъявил Минюст, заключается в том, что Россия не давала своего согласия на подобное арбитражное разбирательство. Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее отверг обвинения в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, предпринятых в отношении ЮКОСа.