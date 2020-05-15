Треть мировых богатств оказалась в руках женщин
Женщины во всем мире научились приумножать свои богатства быстрее, чем мужчины. По состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало 32% от мирового объема капитала
Женщины во всем мире научились приумножать свои богатства быстрее, чем мужчины. По состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало 32% от мирового объема капитала. Это примерно 70 триллионов долларов, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG «Women in Wealth».
Самые крупные доли этих богатств сосредоточили в своих руках женщины из стран Северной Америки (35 трлн долларов), Западной Европы (14 трлн долларов) и Азии (13 трлн долларов).
Россия находится на 11 месте среди европейских стран по уровню благосостояния женщин. На долю российских женщин приходится 320 млрд долларов. При этом темпы увеличения богатства россиянок в 2016-2019 годах составили 8,9%, что выше общемирового уровня (6,1%), сообщает Forbes.
Эксперты отмечают, что богатеть женщинам помогают равенство оплаты труда, бизнес-деятельность и работа на руководящих должностях. В России же есть еще один ключевой фактор для роста благосостояния прекрасной половины человечества – это полномочия, которые дает работа на государственных должностях.