15 мая 11:59
На курильском острове Кунашир выявлен первый случай заражения коронавирусом
На Курильских островах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сообщил, что инфекцию выявили у водолаза из республики Дагестан, который некоторое время назад прибыл на остров Кунашир из Москвы
На Курильских островах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сообщил, что инфекцию выявили у водолаза из республики Дагестан, который некоторое время назад прибыл на остров Кунашир из Москвы.
По словам мэра, приезжий не стал соблюдать обязательный 14-дневный карантин и улетел на Кунашир, заселился в гостиницу и вышел на работу. Сейчас мужчина находится в больнице, а чиновники устанавливают, с кем он контактировал.
В связи с первым случаем заражения коронавирусом с Кунаширом приостановлено транспортное сообщение, заблокирован въезд и выезд с острова Шикотан, который осуществляет связь с Сахалином и материком только через Кунашир, сообщает ТАСС.