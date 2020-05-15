Инициатива Навального «5 шагов» набрала необходимое число голосов для ее рассмотрения в правительстве
Инициатива оппозиционера Алексея Навального «5 шагов» за один день набрала более 100 тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), необходимых для того, чтобы эту петицию рассмотрела экспертная группа правительства
Инициатива оппозиционера Алексея Навального «5 шагов» за один день набрала более 100 тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), необходимых для того, чтобы эту петицию рассмотрела экспертная группа правительства. При этом политик подозревает администраторов сайта в краже голосов.
Напомним, что в программе «5 шагов» содержатся основные требования к властям: единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину РФ и по 10 тысяч рублей – на каждого ребенка в апреле 2020 года; выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребенку в мае и в июне 2020 года - в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер; отменить плату за все услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней» самоизоляции и прочих подобных мер; выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства; отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).
Вечером 14 мая Алексей Навальный проводил прямой эфир на своем канале, в котором еще раз подробно рассказал о своей инициативе, после чего граждане стали активно за нее голосовать.
В свою очередь соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что РОИ в какой-то момент перестала принимать голоса и стала их скручивать. Об этом свидетельствуют многочисленные скриншоты пользователей соцсетей, которые таким образом «фиксировали» свои голоса в поддержку «5 шагов».
Волков пояснил, что после 70 тысяч подписей, сайт РОИ «вдруг забыл русский язык». Окончание слова «голос» перестало соответствовать числовому значению, и полезло всякое типа «85143 голосОВ» (а не «голоса»), или «83149 голос» (а не «голосов»), и так далее. Хотя в других петициях таких проблем со склонениями не наблюдалось.
«Как это можно объяснить? Ну я могу только тем, что в числовое поле стали выводить не <количество голосов>, а <правильно скорректированное количество голосов>, а буквенное поле забыли поправить, и его значение рассчитывается по-прежнему по реальному количеству голосов», - заявил Волков и предположил, что подтасовка была нужна, чтобы не дать Навальному объявить о сборе необходимых 100 тысяч голосов в прямом эфире.
Отметим, что власти практически выполнили одно из требований программы Алексея Навального. 11 мая президент Владимир Путин объявил о выплате на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей. При этом власти категорически отказываются назначать единовременные выплаты взрослым гражданам, многие из которых потеряли работу и доходы из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.