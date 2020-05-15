15 мая 11:22
В Бурятии зафиксировали первый в России случай повторного заражения коронавирусом
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила, что 21 апреля из учреждения была выписана пациентка с двумя отрицательными тестами на коронавирус
Фото: baikal-daily.ru
В республике Бурятия зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека.
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила РИА Новости, что 21 апреля из учреждения была выписана пациентка с двумя отрицательными тестами на коронавирус. Через 16 дней у этой же пациентки снова появились признаки ОРВИ, а тест выявил наличие коронавируса в крови. Сейчас она снова проходит лечение в больнице.
«То ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», - отметила Татьяна Сымбелова.
В России это первый случай возможного повторного заражения коронавирусной инфекцией.