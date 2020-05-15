В даркнете в продаже появилась база с персональными данными российских автомобилистов
На одном из форумов в даркнете выставлена на продажу база данных российских автовладельцев. Подлинность этих данный газете «Ведомости» подтвердил сотрудник одной из каршеринговых компаний
На одном из форумов в даркнете выставлена на продажу база данных российских автовладельцев. Подлинность этих данный газете «Ведомости» подтвердил сотрудник одной из каршеринговых компаний.
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что в представленной базе содержатся 129 млн лидов из реестра Госавтоинспекции России. В большинстве файлов, выложенных в открытый доступ, указаны обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Это места регистрации ТС, марки и модели машин, даты первичной и последней регистрации.
В полную версию базы добавлены персональные данные автовладельцев: ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные.
Стоимость этой базы данных составляет 0,3 биткойна (около 2,8 тысяч долларов), а ее передача в эксклюзивное использование - 14 тыся долларов.
В ГИБДД России пока не прокомментировали утечку персональных данных автовладельцев.