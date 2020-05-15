15 мая 10:47
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусом по состоянию на 15 мая выросло до 262 843 человек. По данным оперштаба по контролю за распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране было выявлено 10 598 новых случаев заражения COVID-19
Фото: mymsk.online
В России общее число заболевших коронавирусом по состоянию на 15 мая выросло до 262 843 человек. По данным оперштаба по контролю за распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране было выявлено 10 598 новых случаев заражения COVID-19.
За сутки в больницах скончались 113 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего за весь период наблюдения официально зарегистрировано 2 418 человек.
В Москве за сутки выявили 4 748 случаев заражения. Всего в столице 135 464 заболевших. В Подмосковье суточный прирост по заразившимся составил 945 человек (всего 25 525), в Петербурге – 541 (всего 9 486), в Нижегородской области – 307 (5 903), в Дагестане – 97 (3 192), в Краснодарском крае – 99 (2 418), а в Тульской области – 105 (2 263).