Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать статью «МБХ медиа» о смертности от коронавируса
Роскомнадзор направил в Google уведомление о блокировке на сайте «МБХ медиа» новости о том, что реальное число умерших от коронавиурса в России может быть выше официальных данных
Роскомнадзор направил в Google уведомление о блокировке на сайте «МБХ медиа» новости о том, что реальное число умерших от коронавиурса в России может быть выше официальных данных. Этот материал был написал со ссылкой на статью Financial Times, которую российские власти назвали фейковой.
В письме надзорного ведомства говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года, согласно которому данная публикация содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Google получила уведомление от Роскомнадзора, поскольку сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.
В статье Financial Times сообщалось, что Россия занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции, а реальное число умерших может быть выше официальных данных на 70%. В МИД России назвали данную публикацию фейком и заявили, что направят жалобу в ООН.