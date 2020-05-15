15 мая 08:17
Правительству предложили ввести пособия на покупку защитных масок и перчаток
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству с предложением выдавать россиянам пособия на покупку защитных масок и перчаток в связи с тем, что власти многих регионов ввели «масочные режимы»
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству с предложением выдавать россиянам пособия на покупку защитных масок и перчаток в связи с тем, что власти многих регионов ввели «масочные режимы».
Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что не у всех граждан есть лишние средства на покупку средств индивидуальной защиты.
Согласно инициативе родительского комитета, выплаты пособий на покупку средств индивидуальной защиты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней стоимости СИЗ в каждом регионе, а также использования минимум одной маски в день.
В НРК отметили, что вместо пособия власти могли бы бесплатно обеспечивать граждан масками и перчатками, сообщает RT.