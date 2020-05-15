В Москве скончался пенсионер с выявленным COVID-19, которого медики оставили у подъезда
В Москве скончался пенсионер Евгений Печурин, которого медработники привезли из больницы и оставили у подъезда. У 75-летнего мужчины был подтвержден коронавирус
В Москве скончался пенсионер Евгений Печурин, которого медработники привезли из больницы и оставили у подъезда. У 75-летнего мужчины был подтвержден коронавирус.
Юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников со ссылкой на дочь умершего сообщил ТАСС, что Евгений Печурин скончался в 15-й городской больнице Москвы. точная причина его смерти пока не установлена.
Елена Печурина рассказала, что ее отца, перенесшего два сердечных приступа, медики вернули из больницы домой. У пенсионера выявили коронавирусную инфекцию, однако медучреждение не было перепрофилировано для лечения пациентов с COVID-19. Поэтому мужчину привезли обратно и оставили в подъезде.
Позже Печурина госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу имени Филатова, где он и скончался.
В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что медики оставили больного мужчину у подъезда. Напротив, они доставили домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм.