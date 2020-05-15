15 мая 07:51
В Зеленодольске сотрудники полиции задерживают граждан без защитных масок
В Зеленодольске (республика Татарстан) сотрудники полиции задержали в магазине «Пятерочка» покупателя, который был без защитной маски. Очевидцы рассказали, что полицейские силой вывели мужчину без маски из магазина и надели на него наручники
В Зеленодольске (республика Татарстан) сотрудники полиции задержали в магазине «Пятерочка» покупателя, который был без защитной маски.
Очевидцы рассказали, что полицейские силой вывели мужчину без маски из магазина, надели на него наручники и посадили в полицейскую машину, пишет Znak.com.
Региональные СМИ сообщают, что несколько дней назад в том же Зеленодольске полицейские в автобусе задержали мужчину, который закрывал лицо влажной салфеткой вместо маски. Силовики вывели его из транспорта, поставили на колени и надели наручники.
Напомним, что во многих российских регионах были введены масочные режимы, которые обязывают граждан носить защитные маски и перчатки в общественных местах и транспорте.