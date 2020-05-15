Власти Москвы пообещали отменить штрафы за оформленные с ошибкой цифровые пропуска
Департамент транспорта Москвы пообещал отменить штрафы, выписанные гражданам за езду по городу без цифрового пропуска. Пропуска этих людей были аннулированы из-за ошибки при указании государственного номера транспортного средства
Департамент транспорта Москвы пообещал отменить штрафы, выписанные гражданам за езду по городу без цифрового пропуска. Пропуска этих людей были аннулированы из-за ошибки при указании государственного номера транспортного средства. Правда, автомобилисты должны сами обжаловать эти штрафы.
«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания - за малозначительностью», - сообщается в Telegram столичного Дептранса.
Подать заявление на обжалование штрафа можно на сайте mos.ru или avtokod.mos.ru. В ведомстве пояснили, что на портале avtokod.mos.ru необходимо зайти в раздел «Обращения», выбрать вкладку «Обращения в МАДИ» и нажать на кнопку «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении».
Чиновники обещают рассмотреть каждое заявление в индивидуальном порядке, поскольку жалобы официально не являются основанием для отмены штрафа.