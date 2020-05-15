15 мая 04:21
Жителям Смоленской области предложили надгробные памятники со скидкой по промокоду «корона»
В Смоленской области местное агентство ритуальных услуг «Свеча» в условиях пандемии коронавируса предложило местным жителям приобрести памятник со скидкой по промокоду «корона»
В Смоленской области местное агентство ритуальных услуг «Свеча» в условиях пандемии коронавируса предложило местным жителям приобрести памятник со скидкой по промокоду «корона».
Издание Readovka сообщает, что в рекламном объявлении говорится о скидке в 20% на установку памятника по промокоду «корона». Там же уточняется, что этот промокод действует только в период пандемии COVID-19.
Позже рекламный баннер был удален с сайта ритуального центра «Свеча».