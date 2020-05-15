Участники автомобильного рынка попросили мэра Москвы разрешить открыть автосалоны
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить возобновить работу автосалонов. Взамен они пообещали обеспечить безопасность клиентов и сотрудников
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить возобновить работу автосалонов. Взамен они пообещали обеспечить безопасность клиентов и сотрудников. В ассоциации отметили, что возобновление продаж автомобилей очень поможет отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Глава «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) Олег Мосеев рассказал ТАСС, что московские автосалоны полностью готовы обеспечить безопасность клиентов и своих сотрудников. Обеспечение защитными масками и перчатками принесет дилерам дополнительные затраты, однако это лучше, чем полный простой.
В ассоциации отметили, что в работающих автосервисах в условиях пандемии строго соблюдаются все санитарные нормы, поэтому и автосалоны справятся с обеспечением безопасности клиентов и сотрудников.