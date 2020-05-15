Пассажиров российских авиакомпаний обяжут в течение всего полета сидеть в защитной маске
На первом этапе снятия ограничений пассажиры должны размещаться в самолете с соблюдением социальной дистанции. Авиакомпаниям рекомендуется рассаживать людей в шахматном порядке и освобождать кресло посередине
Росавиация подготовила проект поэтапного восстановления авиационных перевозок в стране, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. По новым правилам, пассажиров обяжут соблюдать дистанцию и в течение всего полета носить защитную маску.
На первом этапе снятия ограничений пассажиры должны размещаться в самолете с соблюдением социальной дистанции. Авиакомпаниям рекомендуется рассаживать людей в шахматном порядке и освобождать кресло посередине.
Вход на борт в верхней одежде будет запрещен. Ее необходимо будет упаковать в пластиковый пакет и поместить на полку для ручной клади. Также пассажиры должны весь полет находиться в защитных масках и перчатках. На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции.
Помимо этого, пассажирам запретят во время полета ходить по салону самолета.