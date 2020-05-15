Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уходит в отставку. Его место займет серб Марко Николич
Руководство московского «Локомотива» не стало продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Совет директоров «железнодорожников» решил назначить новым наставником команды сербского специалиста Марко Николича
Руководство московского «Локомотива» не стало продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Совет директоров «железнодорожников» решил назначить новым наставником команды сербского специалиста Марко Николича.
Юрий Семин отказался комментировать информацию о своем уходе из футбольного клуба и рекомендовал журналистам обращаться с этим вопросом к председателю совета директоров Анатолию Мещерякову. Последний сообщил РИА Новости, что «Локомотив» сейчас находится на пороге нового этапа развития, а сложившаяся ситуация «располагает к принятию решения о смене главного тренера».
Юрий Семин стал главным тренером «Локомотива» в 2016 году. До этого он три раза возглавлял команду - с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. Вместе с Семиным «Локо» трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз Кубок России.
Сейчас «железнодорожники» находятся на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.