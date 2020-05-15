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15 мая 00:19

На Уральском приборостроительном заводе прошли следственные действия по делу о пожаре в больницах

Сотрудники СКР провели следственные действия на Уральском приборостроительном заводе в рамках доследственной проверки версии о неисправности аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М»

На Уральском приборостроительном заводе прошли следственные действия по делу о пожаре в больницах
Фото: gkssk.com

Сотрудники СКР провели следственные действия на Уральском приборостроительном заводе в рамках доследственной проверки версии о неисправности аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» (производится на УПЗ), которая могла привести к пожарам в больницах Москвы и Петербурга.

Портал Znak.com со ссылкой на свой источник сообщает, что следователей интересовала документация на аппараты ИВЛ «Авента-М».

В пресс-службе Уральского приборостроительного завода информацию о проведении следственных действий на предприятии пока не прокомментировали.

Напомним, 9 мая в московской городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Через трое суток пожар произошел в петербургской больнице Святого Георгия. Там погибли пять пациентов с коронавирусом. Несколько человек были подключены к аппаратам ИВЛ.

Согалсно предварительным данным, причиной двух пожаров могла стать неисправность отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В связи с произошедшим Росздравнадзор приостановил использование в медицинских учреждениях аппаратом ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода.

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