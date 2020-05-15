Журналист «Эха Москвы» стал фигурантом административного дела из-за поездки в метро без цифрового пропуска
В отношении журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Евгения Снегова возбуждено административное дело за проезд в столичном метрополитене без цифрового пропуска. Протокол был составлен после того, как журналист рассказал о своей поездке в эфире
В отношении журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Евгения Снегова возбуждено административное дело за проезд в столичном метрополитене без цифрового пропуска. Протокол был составлен после того, как журналист рассказал о своей поездке и добавил, что пропускная система в Москве не работает.
Евгений Снегов сообщил в Facebook, что «сегодня получил письменные доказательства того, как столичные чиновники любят, ценят, а главное, следят за эфирами на «Эхе Москвы»».
По словам журналиста, 22 апреля, когда московские власти ввели привязку цифровых пропусков к транспортной карте «Тройка», он решил проверить работу пропускной системы. В итоге ему удалось беспрепятственно пройти в подземку по карте «Тройка», которая не была привязана к пропуску.
Спустя несколько недель после этого радиоэфира Снегову пришло определение о возбуждении дела об административном нарушении за подписью замначальника административных расследований учреждения «Организатора перевозок» Андрея Суркова. Журналиста обвинили в нарушении трех пунктов приложения к указу мэра Москвы о введении цифровых пропусков.
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