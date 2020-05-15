Краснодарские власти предложили брать деньги с иногородних за нахождение в обсерваторе
В Краснодарском крае пребывание в обсерваторах для приезжих могут сделать платным. С таким предложением выступил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко в ходе совещания оперативного штаба
В Краснодарском крае пребывание в обсерваторах для приезжих могут сделать платным. С таким предложением выступил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко в ходе совещания оперативного штаба.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все приезжающие на Кубань граждане должны две недели провести на карантине. Жителей других регионов посещают в обсерваторы.
Чиновник заявил, что многие граждане «приезжают с целью две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте». Алексеенко отметил, что эти люди «не собираются возвращаться в свой родной регион», сообщает «Юга.ру».
Вице-губернатор уточнил, что предлагает сделать платным нахождение в обсерваторе для иногородних граждан, которые специально приезжают на Кубань во время действия режима самоизоляции и других карантинных ограничений.
«Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться обратно в свой регион. Потому что, получается, хорошо устроились», - добавил возмущенный чиновник.