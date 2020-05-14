Игорь Сечин попросил власти освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетические исследования
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина освободить от уплаты налогов вложения госкомпании в генетические исследования. Ранее СМИ сообщали, что «Роснефть» создала АНО «Российские генетические технологии»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина освободить от уплаты налогов вложения госкомпании в генетические исследования. Ранее СМИ сообщали, что «Роснефть» создала АНО «Российские генетические технологии», работу которого будет курировать старшая дочь главы государства Мария Воронцова.
На совещании с Владимиром Путиным, посвященном генетическим технологиям в России, Игорь Сечин рассказал о соглашении между правительством и «Роснефтью» об ускоренном развитии генетических технологий и создании центра комплексных исследований.
Г-н Сечин сообщил, что этот центр будет создан на базе автономной некоммерческой организации под названием «Российские генетические технологии». Предполагается что АНО станет общеотраслевой площадкой, где для обмена информацией и сотрудничества станут собираться представители научных институтов и медицинских университетов. В проекте примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Игорь Сечин рассказал, что центр будет заниматься секвенированием граждан — проведением их полного генетического анализа. Такая диагностика позволит на ранних этапах определять и предупреждать возникновение новых генетических заболеваний и выявлять онкологию, сообщают «Открытые медиа».
Примечательно, что о создании АНО «Российские генетические технологии» при участии «Роснефти» ранее сообщила Русская служба ВВС, однако госкомпания назвала эти сообщения ложью и грозилась подать на журналистов в суд. Однако спустя некоторое время Игорь Сечин сам подтвердил данную информацию, но не стал упоминать имя старшей дочери президента Марии Воронцовой.
По данным ВВС, «Роснефть» планирует потратить на реализацию «генетического» проекта за 7 лет от 500 млн до 1 млрд долларов. Источник информслужбы сообщал, что поскольку это «проект дочки президента», то для его реализации «дадут все, что нужно».
На совещании с президентом Игорь Сечин не озвучил объемы вложений в проект, но заявил, что инвестиции в эту область должны быть освобождены от уплаты налогов.