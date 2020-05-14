Власти Санкт-Петербурга отказались от введения пропускного режима в городе
Губернатор сообщил, что работа по внедрению цифровых пропусков для передвижения по городу во время режима всеобщей изоляции действительно велась, но сейчас в Смольном считают эту меру нецелесообразной
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался от введения пропускного режима в городе в связи с пандемией коронавируса.
Губернатор сообщил, что работа по внедрению цифровых пропусков для передвижения по городу во время режима всеобщей изоляции действительно велась, но сейчас в Смольном считают эту меру нецелесообразной. Отказ властей Петербурга от цифровых пропусков может объясняться курсом федерального руководства на поэтапное смягчение карантинных ограничений.
Пока власти северной столицы решили ограничиться режимом обязательно ношения защитных масок и перчаток для снижения риска заражения коронавирусом.
Материалы по теме