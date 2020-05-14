14 мая 16:22
Главу Минсельхоза Пензенской области задержали по делу о мошенничестве
Вице-премьера Пензенской области и министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова задержали после обысков в здании регионального правительства, которые 14 мая провели сотрудники ФСБ
Вице-премьера Пензенской области и министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова задержали после обысков в здании регионального правительства, которые 14 мая провели сотрудники ФСБ.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бурлаков подозревается в организации аферы с присвоением бюджетных средств, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в УФСБ по области.
В рамках расследования силовики провели обыски в рабочем кабинете вице-премьера и по месту жительства.