В Петербурге чиновница, обвиняемая в нецелевой трате 109 млн рублей, отделалась штрафом
Заместитель директора Петербургского Центра социальной помощи семье и детям Елена Салова, которую обвиняли в нецелевом расходовании 109 млн рублей из бюджета, отделалась штрафом. Суд назначил ей штраф в размере всего 40 тысяч рублей
Заместитель директора Петербургского Центра социальной помощи семье и детям Елена Салова, которую обвиняли в нецелевом расходовании 109 млн рублей из бюджета, отделалась штрафом. Суд назначил ей штраф в размере всего 40 тысяч рублей.
Накануне в суд поступило ходатайство следствия о закрытии дела в отношении Елены Саловой. Следователь пояснил, что чиновница обвиняется в совершении преступления средней тяжести, а ранее она никогда не привлекалась к уголовной ответственности и не была судима. Кроме того, она возместила причиненный ущерб, сообщает «Лента.ру».
Согласно материалам следствия, в 2017 году Санкт-Петербургский центр соцпомощи получил из бюджета субсидию в размере 109 млн рублей. Директор центра Александр Иванищев и его заместитель Елена Салова в целях создать видимость успешного выполнения своих должностных обязанностей, чтобы сохранить государственное финансирование, заключали договоры о предоставлении социальных услуг, которые в действительности не оказывались.